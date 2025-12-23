So ein Theater: Schöne BescherungJetzt kostenlos streamen
So ein Theater
Folge 23: So ein Theater: Schöne Bescherung
Schwarzer englischer Humor trifft auf Weihnachten: An Weihnachten müssen zwei Polizisten einem älteren Ehepaar mitteilen, dass ihre Tochter möglicherweise bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Die biederen Ordnungshüter versuchen, die Nachricht möglichst menschlich zu überbringen und stolpern dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste. Am Ende entsteht ein skurriles Chaos voller Missverständnisse und Pannen. In der Inszenierung von Werner Sobotka spielen die beiden Publikumslieblinge Michael Niavarani und Andreas Vitasek die beiden leicht beschränkten Polizisten. Ebenfalls zu sehen sind Eva Maria Marold, Dolores Schmidinger, Kurt Sobotka, Siegfried Walther, Eva Mayer und Anna-Sophie von Gayl. Bildregie: Georg Madeja Buch: Anthony Neilson Bildquelle: ORF/Ali Schafler
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