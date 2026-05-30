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So feiern wir

60 Jahre Ausseer Narzissenfest

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 30.05.2026
60 Jahre Ausseer Narzissenfest

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Folge 4: 60 Jahre Ausseer Narzissenfest

48 Min.Folge vom 30.05.2026

Mit kunstvoll gesteckten Narzissenfiguren begrüßt das Ausseerland jedes Jahr Ende Mai den Frühling. Conny Bürgler präsentiert die schönsten Momente und Hintergrundgeschichten vom größten Blumenfest Österreichs, dem Narzissenfest in Bad Aussee.

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