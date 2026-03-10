So isst Österreich besserJetzt kostenlos streamen
Folge 4: So isst Österreich besser
50 Min.Folge vom 10.03.2026
Fertiggerichte boomen – doch was steckt wirklich drin? Silvia Schneider und Molekularbiologe Fritz Treiber vergleichen "frisch gekocht" mit "aus dem Packerl". In der dritten Folge stehen Porridge und Grammelknödel bei Profikoch Richard Rauch auf dem Prüfstand. Analyse, Verkostung und spannende Einblicke zeigen, wie Fertigprodukte ticken – und wann frisch wirklich besser schmeckt. Bildquelle: ORF/On Media
