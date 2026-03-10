Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 4vom 10.03.2026
50 Min.Folge vom 10.03.2026

Fertiggerichte boomen – doch was steckt wirklich drin? Silvia Schneider und Molekularbiologe Fritz Treiber vergleichen "frisch gekocht" mit "aus dem Packerl". In der dritten Folge stehen Porridge und Grammelknödel bei Profikoch Richard Rauch auf dem Prüfstand. Analyse, Verkostung und spannende Einblicke zeigen, wie Fertigprodukte ticken – und wann frisch wirklich besser schmeckt. Bildquelle: ORF/On Media

