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So isst Österreich besser

So isst Österreich besser

ORF2Staffel 1Folge 9vom 14.04.2026
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So isst Österreich besser

Folge 9: So isst Österreich besser

50 Min.Folge vom 14.04.2026

Fertiggerichte sind praktisch, doch wie unterscheiden sie sich von frischer Zubereitung? Silvia Schneider vergleicht Salat und Chicken Nuggets: Spitzenkoch Richard Rauch setzt auf Qualität, während Fritz Treiber industrielle Prozesse erklärt. Tests zeigen Unterschiede bei Geschmack, Zutaten und Preis. Bildquelle: ORF/On Media

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