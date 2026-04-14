So isst Österreich besserJetzt kostenlos streamen
So isst Österreich besser
Folge 9: So isst Österreich besser
50 Min.Folge vom 14.04.2026
Fertiggerichte sind praktisch, doch wie unterscheiden sie sich von frischer Zubereitung? Silvia Schneider vergleicht Salat und Chicken Nuggets: Spitzenkoch Richard Rauch setzt auf Qualität, während Fritz Treiber industrielle Prozesse erklärt. Tests zeigen Unterschiede bei Geschmack, Zutaten und Preis. Bildquelle: ORF/On Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
So isst Österreich besser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0