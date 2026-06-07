Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So lässt sich's leben

Unerschütterlich!

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 07.06.2026
Unerschütterlich!

Unerschütterlich!Jetzt kostenlos streamen

So lässt sich's leben

Folge 2: Unerschütterlich!

75 Min.Folge vom 07.06.2026

Sepp Wesenauer kocht auf Haubenniveau, der Stress aber bricht ihn. Kathrin Aberger-Dick wird vom Schicksal gebeutelt, gibt aber niemals auf. Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Vier Menschen berichten von schweren Zeiten, großen Prüfungen und Momenten, in denen Aufgeben einfacher gewesen wäre. Doch sie sind standhaft geblieben, haben neue Kraft gefunden und ihren Weg unbeirrt weiterverfolgt. Eine Folge über Stärke, Durchhaltevermögen und den Glauben an sich selbst.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

So lässt sich's leben
ServusTV
So lässt sich's leben

So lässt sich's leben

Alle 1 Staffeln und Folgen