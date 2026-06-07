So lässt sich's leben
Folge 2: Unerschütterlich!
75 Min.Folge vom 07.06.2026
Sepp Wesenauer kocht auf Haubenniveau, der Stress aber bricht ihn. Kathrin Aberger-Dick wird vom Schicksal gebeutelt, gibt aber niemals auf. Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Vier Menschen berichten von schweren Zeiten, großen Prüfungen und Momenten, in denen Aufgeben einfacher gewesen wäre. Doch sie sind standhaft geblieben, haben neue Kraft gefunden und ihren Weg unbeirrt weiterverfolgt. Eine Folge über Stärke, Durchhaltevermögen und den Glauben an sich selbst.
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