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So lässt sich's leben

Unbeugsam!

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 14.06.2026
Unbeugsam!

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So lässt sich's leben

Folge 3: Unbeugsam!

75 Min.Folge vom 14.06.2026

Fünf Menschen, die sich von Rückschlägen nicht haben brechen lassen. Sie erzählen, wie sie Hindernisse überwunden, neue Perspektiven entdeckt und ihr Leben selbst in die Hand genommen haben. Ihre Geschichten zeigen: Wer an seinen Träumen festhält und für sie kämpft, kann über sich hinauswachsen.

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