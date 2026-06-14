So lässt sich's leben
Folge 3: Unbeugsam!
75 Min.Folge vom 14.06.2026
Fünf Menschen, die sich von Rückschlägen nicht haben brechen lassen. Sie erzählen, wie sie Hindernisse überwunden, neue Perspektiven entdeckt und ihr Leben selbst in die Hand genommen haben. Ihre Geschichten zeigen: Wer an seinen Träumen festhält und für sie kämpft, kann über sich hinauswachsen.
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