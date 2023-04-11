Staffel 01 Folge 06: Holly, ich schaff’s einfach nichtJetzt kostenlos streamen
So lebt sich's leichter
Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Holly, ich schaff’s einfach nicht
Das Leben von Carina (34) wurde vor drei Jahren völlig auf den Kopf gestellt: Ihr Mann Markus starb nach einer schweren Krankheit, sie blieb allein mit Sohn Maurice zurück. Die gelernte Krankenschwester, die gerade eine Ausbildung zur Ingenieurin macht, fiel in ein tiefes Loch. Carinas Essverhalten ist seither enorm gestört… Sie ekelt sich vor Lebensmittel; ihr drohen Mangelerscheinungen. Holly will ihr helfen, wieder Kraft zu sammeln und die Zukunft optimistisch in den Blick zu nehmen – doch aufgrund einer erneuten Krankheit will Carina das Experiment abbrechen… Und weiter geht’s mit Milica und Philip, seit einem halben Jahr glückliche aber eben auch gestresste Eltern. Holly muss erkennen, dass beiden Jungeltern immer wieder Mahlzeiten auslassen. Holly muss gegensteuern – und fasst einen Plan, damit vor allem Milica wieder mehr Zeit für sich hat!
Weitere Folgen in Staffel 1
