So lebt sich's leichter
Folge 2: Farbe für den Teller
61 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6
Die Schwestern Nici und Jasmin bitten Abnehm-Expertin Holly um Hilfe. Die beiden Burgenländerinnen sind erst Ende 30 und haben mit ihrer Figur zu kämpfen. Nici hat durch eine Magenverkleinerung zwar stark abgenommen, doch nach ein paar Monaten steht sie jetzt wieder bei 127 Kilogramm. Und auch Jasmin hadert mit ihrem Körpergewicht. Als Holly die Ernährungsgewohnheiten der Schwestern genauer unter die Lupe nimmt, wird schnell klar: Hier ist dringender Handlungsbedarf.
