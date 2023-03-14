Staffel 01 Folge 01: Die verdammte Sucht nach ZuckerJetzt kostenlos streamen
So lebt sich's leichter
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Die verdammte Sucht nach Zucker
In der ersten Folge betreut Holly die 44-jährige Beate. In der Vergangenheit wurde die Wienerin aufgrund ihres Körpers immer wieder diskriminiert und verletzt. Sie hat schon oft Diäten ausprobiert, scheiterte jedoch immer kläglich und hatte am Ende noch mehr Kilos auf der Waage, vor Holly sind es über 100 kg. Beate liebt Fleisch und süße Getränke, ihr Obst- und Gemüsekonsum sieht eher trostlos aus. Holly bringt ihr bei, dass sie ihre Mahlzeiten anders kombinieren kann. Die Hälfte des Tellers soll aus Obst und Gemüse bestehen, jeweils ein Viertel aus Kohlehydraten und Eiweiß. Die Ernährungswissenschafterin ist überzeugt davon, dass sich mit dieser kleinen Umstellung auch das Sodbrennen von Beate verbessern kann. Doch Beate ist zunächst mehr als skeptisch… Holly betreut in der ersten Folge noch ein weiteres Paar: Susi und Hans aus Niederösterreich. Susi ist 57 Jahre alt und extrem zuckersüchtig, ihr Mann Hans trinkt gern ein Feierabendbier. Doch bei einem bleibt es nicht – und das zeigt sich an seinem „Wamperl“. Beide haben Übergewicht - Susis Diäten in den letzten Jahren waren geprägt von Frust, noch mehr Kilos und dem Jojo Effekt. Schafft es Diätrebellin Holly, dass Susi ihre Zuckersucht endlich besiegen kann?
