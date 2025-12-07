SO SIND WIR - Ein Film über das MiteinanderJetzt kostenlos streamen
Folge 1: SO SIND WIR - Ein Film über das Miteinander
49 Min.Folge vom 07.12.2025
Mit der Dokumentation „So sind wir“ zeigte der steirische Filmemacher Oliver Pink die facettenreiche Kraft des menschlichen Miteinanders. Acht außergewöhnliche Persönlichkeiten aus der Steiermark stehen hier im Mittelpunkt: Menschen, die in ihrem Alltag durch ehrenamtliches Engagement, bedingungslose Hilfsbereitschaft und ihren unermüdlichen Einsatz unsere Gesellschaft bereichern. Bildquelle: ORF/VisionMedia.tv
