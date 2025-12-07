Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 07.12.2025
49 Min.Folge vom 07.12.2025

Mit der Dokumentation „So sind wir“ zeigte der steirische Filmemacher Oliver Pink die facettenreiche Kraft des menschlichen Miteinanders. Acht außergewöhnliche Persönlichkeiten aus der Steiermark stehen hier im Mittelpunkt: Menschen, die in ihrem Alltag durch ehrenamtliches Engagement, bedingungslose Hilfsbereitschaft und ihren unermüdlichen Einsatz unsere Gesellschaft bereichern. Bildquelle: ORF/VisionMedia.tv

ORF III
