Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 10

Soko Donau (12/16): Lara K.

ORF1Staffel 1Folge 13vom 27.03.2025
Soko Donau (12/16): Lara K.

Soko Donau (12/16): Lara K.Jetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 10

Folge 13: Soko Donau (12/16): Lara K.

47 Min.Folge vom 27.03.2025

Das junge Mädchen, das sich Carl für Geld anbietet, weiß nicht, dass sie es mit einem Polizisten zu tun hat. Carl, dem die Geschichte seiner Nichte noch in den Knochen steckt, nimmt sich des Mädchens an und versucht, ihr ihre "große Liebe" auszureden, denn er ahnt, wo das endet: Über Drogen in der Prostitution, denn genau das ist das Geschäftsmodell dieser "Loverboys". Lara verspricht Besserung - doch einige Wochen später findet die Polizei eine übel zugerichtete Leiche: Lara. Carl will den Mörder finden - um jeden Preis. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 10
ORF1
Soko Donau Staffel 10

Soko Donau Staffel 10

Alle 1 Staffeln und Folgen