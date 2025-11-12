Soko Donau (11/16): Asche zu AscheJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 24: Soko Donau (11/16): Asche zu Asche
Ein Häufchen Asche ist alles, was von einem Bestattungsunternehmer in seiner Villa aufgefunden wird. Zurück bleiben seine Haushälterin, sein Geschäftsführer und seine drei Halbgeschwister. Bevor Beck und Wohlfahrt das Rätsel um seine Überreste lösen können, finden sie die nächste Tote, verbrannt in ihrem Autor vor. Ein Rachefeldzug? Ein Serienmörder? Oder doch eine Macht aus dem Jenseits? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring
