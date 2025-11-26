Soko Donau (13/16): Alte GräberJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 25: Soko Donau (13/16): Alte Gräber
Ein toter Archäologe, nach einem seltsamen keltischen Ritual ermordet, führt unser Team nach Schärding. Dort lernen Penny und die Jungs die Kollegen des angesehenen Kelten-Experten kennen und bemerken, dass auch in wissenschaftlichen Kreisen die Konkurrenz und der Neid weit verbreitet sind. Jeder hat ein Motiv. Und während Wohlfahrt sich endlich unter "seinesgleichen" verstanden fühlt und heftig mit einer der Archäologinnen flirtet, graben unsere Cops Schicht für Schicht nach der Wahrheit. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Anke Sevenich (Irene Rupprecht) Barbara Lanz (Nora Bauherr) Michael Starkl (Joe Brückler) Florian Bartholomäi (Dorian Mahl) Alexander Strömer (Toni Müller) Alexander Kuchar (Anton Jaroslav) Regie: Holger Barthel Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick