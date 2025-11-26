Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 10

Soko Donau (13/16): Alte Gräber

ORF1Staffel 1Folge 25vom 26.11.2025
Soko Donau (13/16): Alte Gräber

Soko Donau (13/16): Alte GräberJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 10

Folge 25: Soko Donau (13/16): Alte Gräber

46 Min.Folge vom 26.11.2025

Ein toter Archäologe, nach einem seltsamen keltischen Ritual ermordet, führt unser Team nach Schärding. Dort lernen Penny und die Jungs die Kollegen des angesehenen Kelten-Experten kennen und bemerken, dass auch in wissenschaftlichen Kreisen die Konkurrenz und der Neid weit verbreitet sind. Jeder hat ein Motiv. Und während Wohlfahrt sich endlich unter "seinesgleichen" verstanden fühlt und heftig mit einer der Archäologinnen flirtet, graben unsere Cops Schicht für Schicht nach der Wahrheit. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Anke Sevenich (Irene Rupprecht) Barbara Lanz (Nora Bauherr) Michael Starkl (Joe Brückler) Florian Bartholomäi (Dorian Mahl) Alexander Strömer (Toni Müller) Alexander Kuchar (Anton Jaroslav) Regie: Holger Barthel Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 10
ORF1
Soko Donau Staffel 10

Soko Donau Staffel 10

Alle 1 Staffeln und Folgen