ORF1Staffel 1Folge 35vom 22.12.2025
In Wien explodieren seit einigen Monaten Dutzende von Sprengsätzen. Vor der Villa eines Immobilienspekulanten stirbt eine junge Frau aufgrund eines Anschlages. Vermutet wird ein politisches Attentat, das den Falschen getroffen hat. Auch der übereifrige Staatsschutz mischt sich ein und behindert die Ermittlungen. Doch die Dinge liegen anders als vermutet. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Maresi Riegner (Cora Würtz) Dirk Martens (Ferry Griem) Deniz Cooper (Marco Rankovic) Hary Prinz (Ernst Kanter) Fridolin Meinl (Alex Holzmann) Michael Glantschnig (Lenny Gruber) Buch: Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

