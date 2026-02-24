Soko Donau (14/16): Gottes innerer SchweinehundJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 10
Folge 14: Soko Donau (14/16): Gottes innerer Schweinehund
Als die Cops gerade am Tatort eine übel zugerichtete Frauenleiche untersuchen, wird Helmuth von einem Espresso am Mexikoplatz angerufen: Der Pfarrer der dortigen Kirche hätte sich gerade mit mehreren Schnäpsen abgefüllt und stammle von einem Mord, den er hätte verhindern können. Wieder ernüchtert ist der Geistliche kein wirklich gutes Gegenüber für unsere Ermittler: Das Beichtgeheimnis verbietet ihm zu erzählen, was er weiß. Doch Helmuth bleibt ihm hartnäckig auf den Fersen, denn vielleicht zieht es den Serienmörder doch wieder in den Beichtstuhl. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Harald Windisch (Vater Reinhard) Maximilian Grösswang (Markus, Ministrant) Roland Silbernagl (Alfi) Haymon Maria Buttinger (Hermann Lugner) Birgit Linauer (Liesl) Stefan Matousch (Käptn Otto) Peter Buchta (Uniformierter) Andrea Pörtsch (Frau Simic) Regie: Holger Barthel Buch: Sascha Bigler Bildquelle: Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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