Soko Donau (4/15): Vor aller AugenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 19: Soko Donau (4/15): Vor aller Augen
Ein Marktbesuch, bei dem Helmuth doch nur Obst für seinen Smoothiemaker kaufen wollte, endet mit einem Toten: Doch wer hatte ein Motiv, dem Marktleiter Peter Gruber am helllichten Tag ein Messer in die Brust zu rammen? Der Obsthändler Aykut Emre, der offenbar Streit mit Gruber hatte? Oder die rechten Burschen, denen die "Ausländer" am Markt ein Dorn im Auge sind? Oder doch Anni Kowalcyk, die dem Marktleiter näher stand, als sie unserem Team erzählen will? Doch was unsere Ermittler dann herausfinden, wirft ein völlig neues Licht auf den Mord. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Pauline Knof (Eva Wolf), Tim Seyfi (Aykut Emre), Magdalena Kropiunig (Anni Kowalcyk), Nicole Beutler (Lisa Thumser), Reinhold G. Moritz (Toni Schubert), Manuel Sefciuc (Andi Linsbauer), Karl Heinz von Liebezeit (Peter Gruber) u.a. Buch: Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
