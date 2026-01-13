Soko Donau (8/16): Becks BluesJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 36: Soko Donau (8/16): Becks Blues
Ein Mann wird mit durchschnittenem Hals tot aufgefunden – der Tote ist Becks Chorleiter. Seine Freundin Pia, Krankenschwester und Chorkollegin, gibt an, ihn bei einem Picknick mit einem Luftröhrenschnitt vor dem Ersticken retten zu wollen, dabei jedoch seinen Tod verursacht zu haben. Sie habe von seiner Allergie gewusst, das Notfallset aber nicht gefunden. Aus Verzweiflung will Pia sich von einer Brücke stürzen, was Carl und Helmuth verhindern. Beck zweifelt an ihrer Darstellung, während das Team uneins ist. Neue Zweifel entstehen, als ein Chormitglied von Pias früherem Verlobten berichtet, der kurz vor der Hochzeit verschwunden sein soll, und dessen Bruder das Armband des Toten als das seines Bruders erkennt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Ulli Maier (Pia Leitner) Pia Strauss (Larissa) David Christopher Roth (Simon Wimmer) Alexander Kuchar (Theo Janker) Almut Maria Mölk (Johanna Maric) Christa Kern (Oberärztin) Sabine Kranzelbinder (Krankenschwester) Hanno Waldner (Manuel Baumgartner) Buch: Andreas Quetsch, Frank Weller Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
