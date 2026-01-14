Soko Donau (10/16): FehlzündungJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 38: Soko Donau (10/16): Fehlzündung
Im Wagen des Schmuckhändlers Stefan Siemak wird sein erschossener Bodyguard gefunden, von Siemak selbst fehlt jede Spur. Auch seine getrennt lebende Ehefrau kann keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liefern. Carl und Helmuth kommen dem Verschwundenen zwar auf die Spur, doch nach einer überraschenden Schussattacke entkommt er erneut. Ein Blick auf Siemaks Konten offenbart umfangreiche Geldwäsche, als mutmaßlicher Drahtzieher gilt ein berüchtigter Autoschieber. Wenig später wird Siemaks Geschäftspartner erschossen aufgefunden, Siemak selbst ist an der Schulter verletzt. Die Tatwaffe ist dieselbe wie beim Mord am Bodyguard – und die Jagd nach dem Phantom wird für das Soko-Team zunehmend brisant. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Christian Strasser (Stefan Siemak) Doris Hindinger (Annemarie Siemak) Carl Achleitner (Joro König) Martin Niedermair (Harald Conradi) Aleksandar Petrovic (Florin Popescu) u.a. Buch: Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
