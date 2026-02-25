Soko Donau (1/16): HeldentodJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 1: Soko Donau (1/16): Heldentod
Ein Ehepaar im kämpferischen Einsatz gegen Umweltzerstörung: Helden der Unterdrückten, Verteidiger der Natur, Ritter gegen geldgierige Skrupellosigkeit. Im aktuellen Fall demonstrieren Roland und Beate gegen den Ausbau eines Zementwerkes, das den Boden ihrer Gemeinde vergiftet. Als Roland Tauber vor seiner Haustür ermordet wird, sind natürlich sofort der Werksbesitzer und seine Handlanger im Visier des Soko Donau Teams. Doch im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Elisabeth von Koch (Beate Tauber) Rainer Wöss (Christoph Sabitzer) Johannes Gabl (Florian Sander) Michael A. Grimm (Lorenz Ludwinger) Julia Schranz (Tanja Krön) Alexander Linhardt (Roland Tauber) Drehbuch: Sarah Wassermair und Jacob Groll Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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