Soko Donau (10/16): FehlzündungJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 54: Soko Donau (10/16): Fehlzündung
Carl und Helmuth suchen den verschwundenen Schmuckhändler Siemak, dessen Bodyguard erschossen im Auto gefunden wurde. Siemak wird nach einer Schussattacke erneut flüchtig. Ermittlungen zeigen umfangreiche Geldwäsche und Verbindungen zu einem Autoschieber. Als Siemaks Partner ermordet wird und Siemak verletzt auftaucht, verdichten sich die Hinweise, doch seine Rolle bleibt rätselhaft. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Christian Strasser (Stefan Siemak) Doris Hindinger (Annemarie Siemak) Carl Achleitner (Joro König) Martin Niedermair (Harald Conradi) Aleksandar Petrovic (Florin Popescu) u.a. Buch: Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
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