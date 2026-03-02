Soko Donau (7/16): Stiller AbgangJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 7: Soko Donau (7/16): Stiller Abgang
44 Min.Folge vom 02.03.2026
Eine Videoaufnahme zeigt, wie ein Lokalbesitzer an der Donau zwei Autodiebe überrascht und brutal niedergeschlagen wird. Blutspuren deuten darauf hin, dass er in die Donau geworfen wurde, doch die Leiche fehlt. Während die Ermittler die Täter suchen, geraten familiäre Affären, Schulden und eine neue Lebensversicherung ins Visier. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican
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Soko Donau Staffel 11
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