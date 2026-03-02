Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 11

Soko Donau (7/16): Stiller Abgang

ORF1Staffel 11Folge 7vom 02.03.2026
Soko Donau (7/16): Stiller Abgang

Soko Donau (7/16): Stiller AbgangJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 11

Folge 7: Soko Donau (7/16): Stiller Abgang

44 Min.Folge vom 02.03.2026

Eine Videoaufnahme zeigt, wie ein Lokalbesitzer an der Donau zwei Autodiebe überrascht und brutal niedergeschlagen wird. Blutspuren deuten darauf hin, dass er in die Donau geworfen wurde, doch die Leiche fehlt. Während die Ermittler die Täter suchen, geraten familiäre Affären, Schulden und eine neue Lebensversicherung ins Visier. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 11
ORF1
Soko Donau Staffel 11

Soko Donau Staffel 11

Alle 1 Staffeln und Folgen