Soko Donau (7/16): Freunderlwirtschaft

ORF1Staffel 1Folge 22vom 20.05.2025
44 Min.Folge vom 20.05.2025

Leichen pflastern den Weg von Bürgermeisterin Sonja Auhofer. Drei Gemeinderäte des idyllischen Ortes Ottensheim sterben eines gewaltsamen Todes. Was macht die Bürgermeisterin so nervös? Wo ist ihr Sohn abgeblieben und welches grauenvolle Geheimnis verbindet sie mit den Mordopfern? Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Muriel Baumeister (Sonja Auhofer), Nina Brandt (Laura Korthal), Dominic Marcus Singer (Andreas Auhofer), Gerhard Naujoks (Sepp Berger), Helmuth Häusler (Dr. Robert Hofer), Tobias Ofenbauer (Herbert Lisacek) u.a. Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring

