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Soko Donau Staffel 12

Soko Donau (16/16): 3,2,1...Mord

ORF1Staffel 12Folge 55vom 22.04.2026
Soko Donau (16/16): 3,2,1...Mord

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Soko Donau Staffel 12

Folge 55: Soko Donau (16/16): 3,2,1...Mord

44 Min.Folge vom 22.04.2026

Die SOKO jagt einen Darknet-Auftragskiller. Dieser hat Ariane Mandel, Chefin eines Grazer Designbüros, ins Visier genommen. Während Carl den Einsatz vor Ort leitet, wird Mandel von Helmuth geschützt - undercover als neuer Designer. Und auch Wohlfahrt, Penny und Cyberexpertin Verena Gleim tauchen ins Darknet ein, um den Täter zu finden. Besetzung: Stefan Jürgens (Claus Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Clelia Sarto (Ariane Mandel) Gerald Votava (David Mandel) Elisabeth Kanettis (Veena Gleim) Max Mayer (Ben Taderi) Mario Canedo (Mikey Hocke) Otto Jankovich (Luzius von Behrens) Christoph Kail (Peter Winkler) Allegra Tinnefeld (Luise Mandel) Regie: Holger Barthel Buch: Markus Staender Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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