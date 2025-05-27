Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 13

Soko Donau: Die Entscheidung (3/17)

ORF1Staffel 1Folge 20vom 27.05.2025
Soko Donau: Die Entscheidung (3/17)

44 Min.Folge vom 27.05.2025

In einer Hütte in den Weinbergen des Wienerwalds werden drei tote Burschen gefunden, kaltblütig erschossen. Ein vierter, Andy Gartner (Felix Kreutzer), war bei der Feier dabei, doch von ihm fehlt jede Spur. Offenbar waren die Burschen an einem Überfall auf einen Juwelier beteiligt. Hat der Security-Mann Stavros (Anton Noori) von dem Überfall gewusst und wollte die Beute nicht teilen? Hat Anna (Anna Thalbach), die Chefin des Seniorenheims, in dem die Burschen gearbeitet haben, damit zu tun? Welche Rolle spielen Andys Mutter Bettina (Karin Thaler) und sein Stiefvater Leo (Serge Falck)? Und warum steht für Helmuth (Gregor Seberg) plötzlich so viel mehr als nur professionelles Interesse auf dem Spiel? Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

ORF1
