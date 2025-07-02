Soko Donau (5/17): Die Fäden in der HandJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 22: Soko Donau (5/17): Die Fäden in der Hand
Carl erwacht in einer heiklen Situation: Neben ihm liegt ein Toter, er kann sich an nichts erinnern. Die Indizienlage ist erdrückend: Simon muss ihn festnehmen. Carl ahnt, dass er seine Schuldlosigkeit nur mit eigener Ermittlung beweisen kann, doch soll er sich seinen Kollegen widersetzen? Es gibt zwei mögliche Wege, mit dieser Situation umzugehen, wie soll Carl sich entscheiden? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Oliver Karbus (Thomas Ebner) Mathias Gruber (Orlik) Kristóf Peter Gellén (Felix Ebner) Peter Wolf (Alfred) u.a. Regie: Holger Gimpel Bildquelle: Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick