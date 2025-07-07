Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 24vom 07.07.2025
44 Min.Folge vom 07.07.2025

Natalie Blattner, Besitzerin eines kleinen Familienbetriebes, stirbt an den Folgen eines Verkehrsunfalles, tragisch ausgelöst durch einen von der Brücke herabgeworfenen Pflasterstein. Auf einer in Tatortnähe gefundenen Schnapsflasche wird der Fingerabdruck von Taxifahrer Mario Hofstätter entdeckt. Seinen Führerscheinentzug hat er Frau Blattner zu verdanken, er hätte also ein Motiv. Doch dann bringt die Untersuchung der Steine Überraschendes ans Licht. Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

