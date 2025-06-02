Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 26vom 02.06.2025
Ottos früherer Kollege Albert Haslinger wird ermordet von seiner Frau Stefanie bei seinen Bienenstöcken aufgefunden. Als sie Dirnberger um Hilfe bittet, lässt er sofort Michael Tinhoffs Status, Steffis Ex-Freund, überprüfen. Für Albert hatte sie ihn verlassen und wurde fast totgeprügelt, doch bevor Tinhoff ins Ausland flüchten konnte, wurde er von einem Unbekannten zusammengeschlagen. Das ist 30 Jahre her, und tatsächlich soll der Verdächtige zurück in Österreich sein. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Brigitte Kren (Stefanie Haslinger) Martin Feifel (Michael Tinhoff) Regie: Filippos Tsitos Buch: Max Gruber BIldquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

