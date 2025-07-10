Soko Donau (15/17): Gevatter HeinJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 31: Soko Donau (15/17): Gevatter Hein
Ein Radfahrer wird beinahe von einem aus dem Gebüsch springenden Mann umgerannt. Als er nachsieht, was passiert ist, macht er einen grausigen Fund: Den ermordeten Pensionisten Jonas Epple. Das Phantombild des Geflüchteten und die anonyme Anzeige eines Mordes in einem Auto, das einer Mietwagenfirma gehört, führen unsere Leute zu Martin Kreuzer. Anfangs leugnet er alle Anschuldigungen, doch der DNA Abgleich zeigt es schwarz auf weiß: Er ist Epples Mörder. Bei der Untersuchung seiner Wohnung finden sich weitere Gegenstände, die er anderen Opfern abgenommen hat, es gilt nun, ihm auch diese Morde nachzuweisen. Doch je mehr Kreuzer mit seinen Geständnissen ins Detail gehen soll, desto wirrer werden seine Erzählungen. Unsere SOKO steht vor einem Rätsel. Sollten sie doch den Falschen haben? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick