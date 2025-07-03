Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.

ORF1Staffel 1Folge 34vom 03.07.2025
Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.

Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.Jetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 13

Folge 34: Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.

44 Min.Folge vom 03.07.2025

Im Vereinshaus der Verbindung „Corps Castitate“ wird ein Medizinstudent tot aufgefunden. War es ein tragischer Unfall oder eiskalt geplant? Stecken Spannungen mit linken Aktivisten oder ein Machtkampf dahinter? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 13
ORF1
Soko Donau Staffel 13

Soko Donau Staffel 13

Alle 1 Staffeln und Folgen