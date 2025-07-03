Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 34: Soko Donau (7/17): Treue, Ehre, Mord.
44 Min.Folge vom 03.07.2025
Im Vereinshaus der Verbindung „Corps Castitate“ wird ein Medizinstudent tot aufgefunden. War es ein tragischer Unfall oder eiskalt geplant? Stecken Spannungen mit linken Aktivisten oder ein Machtkampf dahinter? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Soko Donau Staffel 13
