Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (10/16): Ritterschlag

ORF1Staffel 1Folge 10vom 18.07.2025
44 Min.Folge vom 18.07.2025

Ein pensionierter Polizist findet die im Wald vergrabene Leiche von Roland Haslehner. Er war Mitglied der Mittelaltertruppe „Wolfswinter“ und ist mit einem Schwert getötet worden. Wie sich herausstellt, war das Grab bereits davor ausgehoben, der Mord also geplant. Als die „Soko“ tiefer in die Gruppendynamik eintaucht, tun sich Abgründe auf. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Philipp Hochmair (Joachim Kramp) Wolfgang Cerny (Thomas Wielking) Sinja Dieks (Sanne Berg) Fabian Schiffkorn (Roland Haslehner) Swintha Gersthofer (Sibille Haslehner) Najla Mulalic (Missy) Drehbuch: Sarah Wassermair Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

