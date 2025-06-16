Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau (11/16): Hausfreunde

ORF1Staffel 1Folge 11vom 16.06.2025
44 Min.Folge vom 16.06.2025

Kaum ist Carls Housewarming-Party vorbei, liegt sein Nachbar Conrad Strobl tot im Hof – zunächst wirkt es wie Selbstmord, doch es war Mord. Die altgediente Maria Horak und ihr treuer Begleiter Willi Bucek kennen alle Hausbewohner und deren Geheimnisse. Schnell sprießen Verdächtigungen, denn Strobl war im ganzen Haus unbeliebt. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

