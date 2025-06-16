Soko Donau (12/16): EntfesseltJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 12: Soko Donau (12/16): Entfesselt
44 Min.Folge vom 16.06.2025
Gerd Weinzierl kehrt nach drei Jahren Haft in den elektronisch überwachten Hausarrest zurück – sehr zum Entsetzen von Richard Kofler, dem Vater seines früheren Opfers. Kurz nach der Freilassung wird Weinzierls Psychiaterin ermordet, er selbst blutverschmiert am Tatort gefunden. Doch Weinzierl will nur mit einem sprechen: Steininger, dem Ermittler, der ihn einst festnahm. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
