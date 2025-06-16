Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (12/16): Entfesselt

ORF1Staffel 1Folge 12vom 16.06.2025
Soko Donau (12/16): Entfesselt

Soko Donau (12/16): EntfesseltJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 14

Folge 12: Soko Donau (12/16): Entfesselt

44 Min.Folge vom 16.06.2025

Gerd Weinzierl kehrt nach drei Jahren Haft in den elektronisch überwachten Hausarrest zurück – sehr zum Entsetzen von Richard Kofler, dem Vater seines früheren Opfers. Kurz nach der Freilassung wird Weinzierls Psychiaterin ermordet, er selbst blutverschmiert am Tatort gefunden. Doch Weinzierl will nur mit einem sprechen: Steininger, dem Ermittler, der ihn einst festnahm. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 14
ORF1
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen