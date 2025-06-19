Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (15/16): Auf der Flucht

ORF1Staffel 1Folge 15vom 19.06.2025
Soko Donau (15/16): Auf der Flucht

Soko Donau (15/16): Auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 14

Folge 15: Soko Donau (15/16): Auf der Flucht

44 Min.Folge vom 19.06.2025

Bei seiner Überstellung gelingt Lorenz Meidinger die Flucht. Dabei tötet er einen Justizbeamten und verletzt Klar Jankovic schwer. Das Team ermittelt im Umfeld: Ein geläuterter Ex-Komplize und werdender Vater gerät ins Visier. Wolf hingegen konzentriert sich auf Alina Scherenberg, Meidingers Ex-Partnerin und Hauptzeugin im Prozess. Sie lebt unter neuem Namen in Linz und ist nun in akuter Gefahr. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 14
ORF1
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen