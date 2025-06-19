Soko Donau (16/16): Dünne LuftJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 16: Soko Donau (16/16): Dünne Luft
Pennys und Franziskas Frühstück im Donauturm endet abrupt, als zwei Maskierte alle Gäste als Geiseln nehmen. Kurz vor der Handyabgabe kann Beck noch eine Nachricht an Wolf schicken. Während diese zum Tatort eilt, ermitteln Ribarski und Steininger in einem Mordfall: Die Haushaltshilfe von Unternehmer Erik Wakolbinger wurde getötet – und genau dieser Wakolbinger sitzt unter den Geiseln. Zufall oder Verbindung? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
