Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (3/16): Tod im Taxi

ORF1Staffel 1Folge 4vom 15.07.2025
Soko Donau (3/16): Tod im Taxi

Soko Donau (3/16): Tod im TaxiJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 14

Folge 4: Soko Donau (3/16): Tod im Taxi

44 Min.Folge vom 15.07.2025

Am Donauufer wird die Leiche von Valerie Lechner, einer Callgirl-Ringbetreiberin, entdeckt – ein offensichtlicher Mord im Prostituiertenmilieu. Eine Videoaufzeichnung zeigt ihre Flucht mit einer jungen Frau im Taxi, um dem wütenden Exzuhälter Siggi Koch zu entkommen, dem sie Geld schuldete. Die Ermittlungen der Cops decken eine Serie von Gewaltverbrechen auf, die alle eines gemeinsam haben: Die Opfer nutzten kurz vor der Tat ein Taxi. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg Krimiserie, 2018

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 14
ORF1
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen