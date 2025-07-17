Soko Donau (7/16): Die TodeslisteJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 7: Soko Donau (7/16): Die Todesliste
In dem kleinen verschlafenen Dorf ist es vorbei mit der Ruhe, als eine Todesliste an der Kirchentür hängt. Als das Auto von Marianne Treu, eines der angekündigten Opfer, brennt, tritt die Soko in Aktion. Ingrid Kleeberg, deren Ehemann auch auf der Liste steht, scheint das verbindende Element zwischen allem zu sein, doch was steckt genau dahinter? Und was hat der Pfarrer damit zu tun? Und dann passiert tatsächlich ein Mord. Bestezung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Sarah Born (Luise Seemann) Magdalena Kronschläger (Ingrid Kleeberg) Drehbuch: Markus Staender Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
