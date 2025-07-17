Soko Donau (8/16): Die Entführung des Markus P.Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 8: Soko Donau (8/16): Die Entführung des Markus P.
Der achtjährige Markus wird im Weingarten seines Vaters entführt. Nach der Geldübergabe kommt es zum Drama: Der von Simon beschattete Kidnapper stirbt, als er ungebremst in eine Brücke fährt. Der nicht vorbestrafte Täter kann identifiziert werden. Es ist der 23-jährige Benni Koslik, dessen Mutter Miriam in Gumpoldskirchen wohnt, jener Ort, wo das Verbrechen begann. Ist sie die Komplizin ihres Sohnes und weiß, wo das Kind versteckt ist? Die Zeit läuft. Wird die Soko den entführten Jungen finden? Und wenn, wird er noch am Leben sein? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Jaschka Lämmert (Lisa Pointner) Wowo Habdank (Stefan Pointner) Drehbuch: Axel Götz, Sascha Bigler Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
