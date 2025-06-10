Soko Donau (9/16): Der Geist in der MaschineJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 1: Soko Donau (9/16): Der Geist in der Maschine
Im futuristischen Ambiente des Ars Electronica Centers in Linz wird die Leiche des Wissenschaftlers Josef Prickl entdeckt, was die Ermittler in einen verzwickten Fall voller Rätsel stürzt. Während der Gebäudereiniger Olaf Blom und Josefs Kollege Tarik Mahler zunächst verdächtigt werden, scheint Tarik ein wasserdichtes Alibi zu haben. Er war in einem Meeting, während seine Zugangsdaten von Suki Kaur genutzt wurden, die nun spurlos verschwunden ist. Wer hat den tödlichen Stromstoß ausgelöst, der Josef das Leben kostete? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Larissa Fuchs (Roberta Pollock) Josef Mohamed (Tarik Mahler) Rudolf Krause (Sebastian Asbaeck) David Ketter (Olaf Blom) Florian Sebastian Fitz (Josef Prickl) Yael Hahn (Suki Kaur) Alexander Knaipp (Polizist) Isabella Campestrini (Studentin) Buch: Maria Hinterkörner Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick