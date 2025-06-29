Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 11vom 29.06.2025
44 Min.Folge vom 29.06.2025

Nach dem Abschluss ihrer Stadtführung „Das sündige Wien“ wird Fremdenführerin Lisa Tomaschek beim Besuch eines Heurigen erstochen. Im Fokus der Ermittlungen steht zunächst Thorsten Wehrmann, der bereits eine persönliche Vorgeschichte mit Lisa hat. Doch auch andere Tour-Teilnehmer und ihr ehemaliger Ausbilder Andy Losenstein geraten ins Visier. Die Cops müssen ein komplexes Beziehungsgeflecht entwirren – und stoßen dabei auf mehr als nur ein mögliches Motiv. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Buch: Martin Muser, Jens Schäfer Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

