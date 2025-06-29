Soko Donau (12/16): Wien sehen und sterbenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 11: Soko Donau (12/16): Wien sehen und sterben
Nach dem Abschluss ihrer Stadtführung „Das sündige Wien“ wird Fremdenführerin Lisa Tomaschek beim Besuch eines Heurigen erstochen. Im Fokus der Ermittlungen steht zunächst Thorsten Wehrmann, der bereits eine persönliche Vorgeschichte mit Lisa hat. Doch auch andere Tour-Teilnehmer und ihr ehemaliger Ausbilder Andy Losenstein geraten ins Visier. Die Cops müssen ein komplexes Beziehungsgeflecht entwirren – und stoßen dabei auf mehr als nur ein mögliches Motiv. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Buch: Martin Muser, Jens Schäfer Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
