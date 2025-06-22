Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (1/16): Graues Leben

ORF1Staffel 1Folge 2vom 22.06.2025
Soko Donau (1/16): Graues Leben

Soko Donau (1/16): Graues LebenJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 15

Folge 2: Soko Donau (1/16): Graues Leben

44 Min.Folge vom 22.06.2025

Der 18-jährige Willi Hoffmann wird erstochen am Donauufer gefunden. Von Louis, einem Skater, erfährt die Soko, dass der Tote der Freund seiner Schwester Helena war. Beide haben Willi zuletzt im Jugendzentrum gesehen. Die gemeinsame Gang war nicht nur in kleinere Gaunereien verwickelt, sondern auch im Clinch mit einer anderen radikaleren Gruppe, angeführt von Alex Gruber. Just seine Fingerabdrücke sind auf Willis Jacke. Doch was hat Andi Trunk, Leiter des Jugendzentrums, mit der Sache zu tun? Er scheint etwas zu verschweigen. Und unsere Cops müssen feststellen: Es ist nichts, wie es scheint. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 15
ORF1
Soko Donau Staffel 15

Soko Donau Staffel 15

Alle 1 Staffeln und Folgen