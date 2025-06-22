Soko Donau (1/16): Graues LebenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 2: Soko Donau (1/16): Graues Leben
Der 18-jährige Willi Hoffmann wird erstochen am Donauufer gefunden. Von Louis, einem Skater, erfährt die Soko, dass der Tote der Freund seiner Schwester Helena war. Beide haben Willi zuletzt im Jugendzentrum gesehen. Die gemeinsame Gang war nicht nur in kleinere Gaunereien verwickelt, sondern auch im Clinch mit einer anderen radikaleren Gruppe, angeführt von Alex Gruber. Just seine Fingerabdrücke sind auf Willis Jacke. Doch was hat Andi Trunk, Leiter des Jugendzentrums, mit der Sache zu tun? Er scheint etwas zu verschweigen. Und unsere Cops müssen feststellen: Es ist nichts, wie es scheint. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick