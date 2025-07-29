Soko Donau (7/16): Die Ballade von Franz und FranziJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 8: Soko Donau (7/16): Die Ballade von Franz und Franzi
Am Donaukanal liegt ein toter Obdachloser: kein Unbekannter in der Gegend, denn er hat sich öfter geprügelt, auch in der Mordnacht. Der Kontrahent streitet die Schlägerei nicht ab, aber den Mord. Franziska unterrichtet in der Gerichtsmedizin ihre Studenten, als sie bei der Obduktion des Toten in der Luftröhre eine Kapsel mit einer filigranen blauen Papierblume findet. Schickt hier jemand mittels Leichen Liebes-Botschaften? Als im Magen einer toten Prostituierten ein Teil einer Partitur von Franziska gefunden wird, bestätigt sich der Verdacht. Das Team konzentriert sich auf Franziskas Umfeld. Der plötzliche Selbstmord eines ihrer Studenten wirkt zunächst wie ein Schuldeingeständnis. Doch als Franziska ihn auf dem Tisch hat, ist klar: das war ein perfide geplanter Rachefeldzug und vor ihr liegt ein drittes Mordopfer. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Manuel Mairhofer (Georg Kleinfeld) Moritz Heidelbach (Marco Henschler) Anna Rieser (Lia Berndorf) Erol Nowak (Norbert Kraska) Michael Rast (Bruno Mossner) u.a. Buch: Sascha Bigler Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
