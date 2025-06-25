Soko Donau (8/16): Full HouseJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 9: Soko Donau (8/16): Full House
Glücksspiel, Prostitution, Drogen und Geldwäsche – volles Risiko undercover geht das Top-Team der „Soko Donau“ ein, wenn im Grazer Casino „Full House“ angesagt ist: Der Plan ist, Boris Brigadin – Menschen-, Waffen- und Drogenhändler im großen Stil – auffliegen zu lassen. Mit Hilfe des Bankers seines Vertrauens, der sich zwei Millionen auf die Seite geschafft hat und jetzt um sein Leben bangt. Die „Soko“ verspricht ihm Schutz und Zeugenschutzprogramm. Was sie allerdings nicht weiß: Auch ein verdeckter Ermittler ist an Brigadin und seinen Leuten dran. Und dann gerät alles außer Kontrolle. Während des Einsatzes kommt es zu einem Raubüberfall, es gibt zwei Tote. Ein Zufall? Wer hat das Treffen verraten? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Anton Noori (Herbert Cermak) Florian Fitz (Hans Peter Vasko) Jevgenij Sitochin (Boris Brigadin) Markus Hamele (Werner Herbst) Julia Lorünser (Elena Babic) Max Ortner (Mario Strohal) Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Max Gruber Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
