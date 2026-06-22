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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (3/16): Schuld

ORF1Folge vom 22.06.2026
Soko Donau (3/16): Schuld

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Soko Donau Staffel 15

Folge vom 22.06.2026: Soko Donau (3/16): Schuld

44 Min.Folge vom 22.06.2026

Der 14-jährige Adam Posch stirbt in einem Wiener Gemeindebau durch einen geworfenen Blumentopf – ein Unfall ist ausgeschlossen. Verdächtig sind Hausmeister Grahammer, eine anonyme Nachbarin und Mitschülerin Lisa nach einem Streit. Die Ermittlungen zeigen: Adam war ein zutiefst einsamer Jugendlicher. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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