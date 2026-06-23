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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (6/16): Das Phantom

ORF1Staffel 15Folge 42vom 23.06.2026
Soko Donau (6/16): Das Phantom

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Soko Donau Staffel 15

Folge 42: Soko Donau (6/16): Das Phantom

44 Min.Folge vom 23.06.2026

Jonas Wiebeck wird in seinem Haus erstochen. Zunächst deutet alles auf einen Einbruch hin: Laptop, Handy und Geldtasche sind verschwunden. Nur Einbruchspuren gibt es keine. Dafür sind im ganzen Haus Kameras installiert, leider fehlen die SD-Karten. Nachbarn sagen aus, dass ein Obdachloser immer wieder das Haus beobachtet hat. Und bei den Fingerabdrücken landet Wohlfahrt einen Treffer: Gerhard Smink, vorbestraft wegen mehrerer Eigentumsdelikte. Am Dachboden finden die Ermittler eine Schlafnische. Wollte hier jemand Jonas Wiebeck gezielt einschüchtern oder ausspionieren? Julia, die Freundin des Opfers, will von all dem offenbar nichts mitbekommen haben. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Wer hat ein Motiv für den Mord? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Wolfgang Hübsch (Walter Marx) Marie Zielcke (Julia Perscheid) Thomas Clemens (Sebastian Moser) Vitus Wieser (Gerhard Smink) Lisa-Lena Tritscher (Sophia Wenzl) Christian Ruthner (Jonas Wiebek) Drehbuch: Sarah Wassermair Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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