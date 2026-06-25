Soko Donau (9/16): Der Geist in der MaschineJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 45: Soko Donau (9/16): Der Geist in der Maschine
Im Ars Electronica Center in Linz wird die Leiche von Josef Prickl gefunden. Laut Logbuch waren der Gebäudereiniger Olaf Blom und Josefs Forschungs- und Arbeitskollege Tarik Mahler zur Tatzeit im AEC. Doch Tarik hat seinen Buzzer Suki Kaur geborgt und war selbst zum Todeszeitpunkt in einem Meeting mit Gastprofessor Asbaeck. Scheint so, als ob Suki die letzte war, die Josef lebend gesehen hat, denn laut Aufzeichnung der Arbeitsroute war Olaf zum Zeitpunkt des Stromausfalls am anderen Ende des Hauses. Wer war es also, der mittels Manipulation den für Josef tödlichen Stromstoß bewusst ausgelöst hat? Suki könnte Licht in die Sache bringen, doch trotz intensiver Suche bleibt sie verschwunden. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Larissa Fuchs (Roberta Pollock) Josef Mohamed (Tarik Mahler) Rudolf Krause (Sebastian Asbaeck) David Ketter (Olaf Blom) Florian Sebastian Fitz (Josef Prickl) Yael Hahn (Suki Kaur) Alexander Knaipp (Polizist) Isabella Campestrini (Studentin) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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