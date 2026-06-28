Soko Donau (11/16): Das VersprechenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 47: Soko Donau (11/16): Das Versprechen
In einem Abbruchhaus wird Ausreißerin Nicole Kofler Zeugin eines kaltblütigen Mordes und gerät nun selbst ins Visier des Verbrechers. Denn: sie soll im Prozess gegen den Schwerkriminellen Haidinger aussagen. Ihr Schutz hat oberste Priorität, doch kurz vor dem Prozess wird ihr Versteck entdeckt. Während Wolf und Simon auf Anweisung des Staatsanwalts Seiler ihre Ermittlungen darauf konzentrieren, herauszufinden, wie Haidingers Gehilfen von dem geheimen Ort erfahren konnten, beginnt für Penny und Carl ein nervenaufreibendes Katz- und Mausspiel. Um Nicole vor den Verfolgern in Sicherheit zu bringen, flüchten sie mit ihrem Schützling aus Wien. Die Verbindung zur Wache kappen die Cops, aus Sorge, geortet werden zu können. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Larissa Kiers (Nicole Kofler) Gerhard Liebmann (Leo Munzinger) Edi Jäger (Georg Haidinger) Igor Karbus (Markus Gruber) Tom Hanslmaier (Nico Matzak) Nikolai Selikovsky (Sebastian Wagner) Regie: Holger Gimpel Buch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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