Soko Donau (13/16): Alte WundenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 49: Soko Donau (13/16): Alte Wunden
Die Jagd auf einen Ecstasy-Ring führt nach Carnuntum, wo ein Treffen in Chaos endet: Schüsse fallen, ein Täter stirbt, einer überlebt schwer verletzt, und Ermittler Looshammer geht zu Boden. Unerwartet bricht sein Partner Dutzler später tot zusammen – vergiftet mit Rizin. Die Spur führt tief in seine Vergangenheit, zu düsteren Geheimnissen und Menschen, die nach Jahren der Stille offenbar nur auf die Chance gewartet haben, grausame Rache zu üben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Theresa Martini (Bernie Hartlinger) Katharina Stemberger (Marianne Sabitzer) Monika Baumgartner (Alma Grainer) Christopher Ammann (Armin Looshammer) Heinz-Arthur Boltuch (Konrad Dutzler) Angelo Konzett (junger Dutzler) Felix Stichmann (Florian Sabitzer) Klaus Haberl (Peter Grainer) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Sascha Bigler (Buchbearbeitung Maria Hinterkörner) Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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