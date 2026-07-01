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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (15/16): Auf Abwegen

ORF1Staffel 15Folge 51vom 01.07.2026
Soko Donau (15/16): Auf Abwegen

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Soko Donau Staffel 15

Folge 51: Soko Donau (15/16): Auf Abwegen

44 Min.Folge vom 01.07.2026

Der Pilger Fabian Fürst wird auf dem Weg nach Mariazell erschlagen. Die Ermittlungen führen zu mehreren Verdächtigen: Kurz vor seinem Tod geriet Fürst mit Mitpilger Julian Spiess und seiner gekündigten Angestellten Felicitas Ambros aneinander. Auch ein radikal christlicher Einheimischer hatte ein Motiv. Während Spiess ein wasserdichtes Alibi hat, wirft Ambros' Aussage Fragen auf – und Haushälterin Mimi sorgt zusätzlich für Verwirrung. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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