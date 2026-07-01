Soko Donau (16/16): Alles FassadeJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 52: Soko Donau (16/16): Alles Fassade
Die Prostituierte Sofia Zauner wird tot in einer Badewanne aufgefunden. Ein Stromschlag ist die Todesursache und im Umfeld des Opfers fällt gleich eine Anwohnerin und Bordellgegnerin als Tatverdächtige auf – insbesondere da ihr Mann als ein Freier identifiziert werden kann, der jedoch nicht allein in der Mordnacht Spuren in Sofias Zimmer hinterlassen hat. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Annika Ernst (Felicity Gruber) Susanne Michel (Ilonka Mai) Thomas Mraz (Detlef Höss) Michael Menzel (Stevie Gruber) Ewa Placzynska (Sherry) Louis Nostitz (Mario Seidl) Lorenz Pojer (Timo Gruber) Bettina Schwarz (Sofia Zauner) Rita Radinger (Anwältin) Daniela Graf (Mutter) Johann Schiefer (Vater) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Maria Hinterkörner Bildquelle: ORF/Satel Film
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