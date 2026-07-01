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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (16/16): Alles Fassade

ORF1Staffel 15Folge 52vom 01.07.2026
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Soko Donau Staffel 15

Folge 52: Soko Donau (16/16): Alles Fassade

44 Min.Folge vom 01.07.2026

Die Prostituierte Sofia Zauner wird tot in einer Badewanne aufgefunden. Ein Stromschlag ist die Todesursache und im Umfeld des Opfers fällt gleich eine Anwohnerin und Bordellgegnerin als Tatverdächtige auf – insbesondere da ihr Mann als ein Freier identifiziert werden kann, der jedoch nicht allein in der Mordnacht Spuren in Sofias Zimmer hinterlassen hat. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Annika Ernst (Felicity Gruber) Susanne Michel (Ilonka Mai) Thomas Mraz (Detlef Höss) Michael Menzel (Stevie Gruber) Ewa Placzynska (Sherry) Louis Nostitz (Mario Seidl) Lorenz Pojer (Timo Gruber) Bettina Schwarz (Sofia Zauner) Rita Radinger (Anwältin) Daniela Graf (Mutter) Johann Schiefer (Vater) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Maria Hinterkörner Bildquelle: ORF/Satel Film

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