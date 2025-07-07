Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 16

Soko Donau (10/16): Ewiges Leben

ORF1Staffel 1Folge 10vom 07.07.2025
Soko Donau (10/16): Ewiges Leben

Soko Donau Staffel 16

Folge 10: Soko Donau (10/16): Ewiges Leben

44 Min.Folge vom 07.07.2025

Der bekannte Gerontologe Guido Grünwald wird von seinem Geschäftspartner Walter Zirner ermordet im Wohnzimmer seiner Villa aufgefunden. Den Cyberangriff mit Datenklau bei "GZ Research“ schreibt Zirner dem Konkurrenzunternehmen unter Alexander Bernstein zu, dessen Assistentin Kira Kudenko zuvor für Grünwald tätig war. Grünwalds jetzige Mitarbeiterin Romana Stiegler ist verschwunden. Könnte sie etwas mit seinem Tod zu tun haben? Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Eva Spreitzhofer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

